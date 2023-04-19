2023/04/19 | 20:37 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشترت المقاطعة مرفقًا للمعيشة القديمة على طول شارع West 12th Avenue و Hemlock Street في فانكوفر لتوفير المزيد من المساكن الداعمة، لكنها لن تكون جاهزة حتى الخريف.في بيان لها، أعلنت حكومة كولومبيا البريطانية أن لديها أكثر من 200 وحدة سكنية في الطريق للتجهيز في المدينة.تتكون هذه الوحدات من 115 وحدة المذكورة أعلاه في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حكومة بريتش كولومبيا تعلن عن إضافة 200 منزل في وسط مدينة فانكوفر شبكة القيقب الدولية.

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