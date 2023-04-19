وزير التربية يوجه بتشكيل لجنة تحقيقية عاجلة بحق مدير مدرسة

2023/04/19 | 20:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

وجه وزير التربية، إبراهيم نامس الجبوري، اليوم الاربعاء، بتشكيل لجنة تحقيقية عليا بحق مدير مدرسة الأثير التابعة الى تربية الكرخ الثانية بعد إستغلاله "البشع" لمجموعة من التلاميذ مشدداً على إتخاذ أقصى العقوبات لفعله المشين.

و ذكر بيان للمكتب الإعلامي في الوزارة، تلقته (بغداد اليوم)، ان "مواقع التواصل الإجتماعي تداولت مقطعاً لمدير المدرسة يأمر تلاميذه بغسل سيارته الشخصية أثناء الدوام الرسمي"، مبيناً ان "هذا يعد عملا مهيناً يتنافى مع اخلاقيات مهنة التربية والتعليم".

واضاف البيان، ان "الوزير اوعز الى جميع الإدارات والملاكات المدرسية بالحفاظ على التلاميذ و رعايتهم"، لافتاً الى انهم "أمانة في أعناقنا وواجبنا الاهتمام بهم لا إهانتهم وإستخدامهم لاغراض التنظيف وما شابه ذلك".

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