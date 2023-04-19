الهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية تقرر إيقاف التعليق

2023/04/19 | 20:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلنت الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية، اليوم الاربعاء، ايقاف تعليق نشاطاته، بعد ايام من تعليقها احتجاجا على عقوبات انضباطية طالته.

وقالت الهيئة الادارية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، انها " قررت إيقاف التعليق والمباشرة بالنشاطات المرتبطة باتحاد الكرة".

ودعت الجماهير "بعدم إقامة التظاهرات المزمع انطلاقها يوم غد الخميس وذلك بعد الاتصالات التي جرت بين إدارة القوة الجوية واتحاد الكرة و عودة الفريق لخوض غمار منافسة الدوري الكروي"، فيما قدمت الهيئة الإدارية "استئناف إلى لجنة الانضباط في اتحاد الكرة".

يذكر ان قرار تعليق النشاطات جاء بعد لقاء فريقي القوة الجويّة والكهرباء في الجولة الثانية والعشرين من الدوري الممتاز، واصدار عقوبات انضباطية بحق الهيئة الادارية وبعض لاعبي الجوية.

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