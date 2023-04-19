بالأرقام.. الكشف عن الاموال المخصصة للرئاسات الثلاث في الموازنة- عاجل

2023/04/19 | 20:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

كشف النائب المستقل عامر عبد الجبار، اليوم الأربعاء، عن التخصيصات المالية للرئاسات الثلاث في قانون موازنة 2023.

وقال عبد الجبار، لـ"بغداد اليوم"، إنه "بحسب قانون موازنة 2023، فأن التخصيصات المالية لرئاسة الجمهورية بلغت (94) مليار دينار، ورئاسة الوزراء (ترليون و200 مليون)، كما ان تخصيصات الأمانة العامة لمجلس الوزراء فقد بلغت 930 مليار دينار".

وبين ان "التخصيصات المالية في الموازنة لرئاسة مجلس النواب، تتجاوز الـ(418.9) مليار دينار"، مشيرا الى ان "هذه التخصيصات للرئاسات كبيرة جداً، وفيها ارتفاع كبير عن التخصيصات في الموازنات السابقة، وهناك ملاحظات واعتراض نيابي عليها وسنعمل على تقليلها خلال التعديل على فقرات الموازنة".

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