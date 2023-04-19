2023/04/19 | 20:55 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 19 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: المسلة – متابعة – وكالات النص الذي يتضمن...

ظهرت المقالة شيوخ عشائر في الانبار: نرفض ضغوط مجلس النواب على وزير الداخلية أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شيوخ عشائر في الانبار: نرفض ضغوط مجلس النواب على وزير الداخلية) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شيوخ عشائر في الانبار: نرفض ضغوط مجلس النواب على وزير الداخلية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).