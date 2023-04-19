تحديد موعد إقامة بطولة بغداد الدولية بكرة الهدف البارلمبية

2023/04/19 | 20:58 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت اللجنة البارالمبية الوطنية العراقية اليوم الاربعاء انها وضعت اللمسات الاخيرة لاقامة اول بطولة دولية تستضيفها العاصمة العراقية بغداد بكرة الهدف للمكفوفين وذلك في قاعة الشعب المغلقة قرب ملعب الشعب الدولي.

وقال الناطق الرسمي باسم اللجنة البارالمبية الوطنية العراقية هشام السلمان في بيان إن “العاصمة العراقية بغداد على موعد مع انطلاق بطولة بغداد الدولية بعد عيد الفطر المبارك”.

وأشار إلى إن “البطولة تُقام للمدة من الرابع وحتى الحادي عشر من شهر أيار المقبل بمشاركة منتخبات مصر وأذربيجان و ايران والاردن اضافة الى البلد المنظم العراق”.

واوضح السلمان أن “البطولة ستفتح بحضور وزير الشباب والرياضة أحمد المبرقع ورئيس الاتحاد الدولي لكرة الهدف أورورا زانولين فضلاً عن حضور شخصيات رياضية كبيرة وبتواجد القنوات الاعلامية من قبل الاعلام المحلي والعربي”.

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