خلية الصقور تضبط كدساً مخفياً في صحراء الأنبار

2023/04/19 | 20:58 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الصقور الاستخبارية، اليوم الأربعاء، ضبط كدس كبير مخفي للدواعش.



بعد اقتحامها منطقة ثميل في صحراء الأنبار.

وذكرت الخلية في بيان، أنه” وفقاً لمعلومات استخبارية، اقتحمت الخلية منطقة ثميل في صحراء الأنبار وسيطرت على كدس كبير مخفي للدواعش”.ونوهت، بأننا” نتوعد بعمليات كبيرة ضد الإرهاب”.

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