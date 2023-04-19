2023/04/19 | 21:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

تراجعت الأسهم الأمريكية بشكل قوي بمستهل تداولات يوم الأربعاء، وذلك عند التطرق لأداء مؤشرات الأسهم الأمريكية القياسية على النحو التالي:

مؤشر داو جونز Dow هبط بنحو 46 نقطة تقريبا، ليستقر قرب المستوى 33,930.41 نقطة.

مؤشر S&P 500 تراجع بحوالي 0.46% مسجلا 4,135.82 نقطة بالتقريب.

المؤشر ناسداك المجمع NASDAQ انخفض بنسبة 0.73% تقريبا ووصل إلى 12,065.22 نقطة تقريبا.

وتجدر الإشارة، أن مؤشرات الأسهم الأمريكية أغلقت تداولات جلسة أمس الثلاثاء على تباين بجميع المؤشرات الأساسية، حيث سجل مؤشر Nasdaq 100 ارتفاعا طفيفا بنحو 0.03% ليسجل ما يقرب 13,091.79 نقطة، بالإضافة لصعود مؤشر S&P 500 بنسبة 0.09% ليسجل حوالي 4,154.87 نقطة.



بينما سجل مؤشر Dow Jones الصناعي انخفاضا طفيفا بنحو 0.03% ليستقر قرب 33,976.63 نقطة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انخفاض جماعي لمؤشرات الأسهم الأمريكية ) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انخفاض جماعي لمؤشرات الأسهم الأمريكية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).