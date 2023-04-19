تحرك نيابي لاستدعاء وزير الداخلية للبرلمان بسبب كمبش

2023/04/19 | 21:02 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هروب كمبش من مركز شرطة كرادة مريم داخل المنطقة الخضراء.

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