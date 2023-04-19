2023/04/19 | 21:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني عقد محافظ واسط محمد جميل المياحي، اليوم الاربعاء، اجتماعاً مع اللجنة الأمنية العليا في محافظة واسط لمناقشة الواقع الأمني وتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة.وذكر ديوان المحافظة في بيان تلقاه/ المركز […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لتعزيز الوضع الأمني في المحافظة..



المياحي يعقد اجتماعاً مع اللجنة الأمنية العليا المركز الخبري الوطني.

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