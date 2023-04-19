وزير خارجية إسرائيل يتحدث عن

2023/04/19 | 21:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم يستبعد وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، الأربعاء، زيارته للسعودية في المستقبل، وقال إن دولة عربية أخرى على الأقل ستطبع علاقاتها مع إسرائيل هذا العام.

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