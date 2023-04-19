قاد الفريق إلى نصف نهائي

2023/04/19 | 21:39 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نادي إسي ميلان الإيطالي، عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، الأربعاء، تجديد عقد اللاعب أوليفيه جيرو مع الفريق.

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