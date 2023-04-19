حسن سالم يستعرض تخصيصات

2023/04/19 | 22:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

استعرض النائب عن كتلة الصادقون حسن سالم، اليوم الأربعاء، جملة اعتراضات وملاحظات على تخصيصات اقليم كردستان، واصفًا إياها بغير المنطقية.

وقال سالم في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "الشرائع السماوية نصت على العدالة في توزيع الثروات، والدستور الزم ساسة البلاد بالتوزيع العادل للثروات"، مخاطبا اعضاء البرلمان بالقول ان "القسم الذي اقسمتم به عهد ووفاء لرعاية مصالح الشعب وتوزيع عادل للثروات فما معنى صرف 400 مليار دينار شهريا لاقليم كردستان دون ان تستقطع من ميزانية الاقليم".

وتساءل سالم، عن اسباب صرف الحكومة هذه التخصيصات رغم "وجود ديون تبلغ 128 مليار دولار وديون اخرى بذمة الاقليم لم تسدد لحد الان"، بحسب تعبيره.

واوضح سالم ان "تخصيصات تعويضات رواتب الموظفين في اقليم كردستان عام 2021 بلغت نحو ستة ترليون دينار، لتصل في موازنة عام 2023 الى اكثر من تسعة ترليون دينار بزيادة تتجاوز الثلاثة ترليون دينار".

وكشف سالم، عن "وجود زيادة كبيرة في مبالغ تقاعد كردستان في موازنة 2023 لتبلغ اكثر من ترليون دينار"، فيما لفت الى "تجاوز كلف انتاج وتصدير نفط الاقليم البالغ (400 الف برميل) لتصل الى اكثر من 2 ترليون دينار، ليكون مساويًا لتصدير نفط الحكومة الاتحادية البالغ (3.100.000) برميل"، معتبرا ان "هذا الامر لا يمكن ان يتقبله العقل".

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