2023/04/19 | 22:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة..



مجلس القضاء يشدد على حماية العملية الامتحانية وترصينها المركز الخبري الوطني.

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