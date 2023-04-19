2023/04/19 | 22:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني سجلت مؤشرات التداول الأسبوعية لسوق العراق للأوراق المالية، اليوم الأربعاء، ارتفاعاً ملحوظا في الأسهم المتداولة وقيمتها المالية.وذكر السوق في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/ انه “عقد خلال الأسبوع الثالث […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص سوق العراق للأوراق المالية يسجل ارتفاعاً ملحوظاً في الأسهم المتداولة المركز الخبري الوطني.

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