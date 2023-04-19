وكالة أميركية: أضرار بملايين الدولارات لبغداد والإقليم جراء توقف النفط

2023/04/19 | 22:16 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت وكالة بلومبرغ للأنباء، إن العراق بحاجة الى حل مطالب تركيا المقدرة بمليارات الدولارات قبل استئناف تصدير النفط عبر الميناء التركي.

وأضافت الوكالة، “هذا الموضوع يهدد بمزيد من التأخير لاستئناف حوالي نصف مليون برميل من النفط يوميا إلى الأسواق العالمية”.

وقال رئيس الوزراء العراقي ، الثلاثاء ، إن صادرات النفط الخام من بلاده إلى الميناء التركي ستستأنف هذا الأسبوع.

في حين أبرمت بغداد اتفاقًا مؤقتًا مع المسؤولين في إقليم كردستان لتصدير النفط ، لكن تركيا لم توافق عليه بعد.

يبدو أن أنقرة تريد التفاوض مع بغداد بشأن قرار محكمة التحكيم الدولية التي فرضت عقوبة قدرها 1.5 مليار دولار على أنقرة لصالح العراق، وفق الوكالة.

رئيس شركة قمري لاستشارات الطاقة يقول: “هذا الموضوع قد يستغرق عدة أشهر”.

تنازع الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان على عائدات النفط منذ ما يقرب من عقد من الزمان.

على الرغم من قلة كمية النفط المحتفظ بها في السوق العالمية ، إلا أن الصراع المستمر سيتسبب في أضرار بمئات الملايين من الدولارات لأربيل وبغداد.

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