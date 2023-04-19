تصل لـ 25 مليون.. الرافدين يطلق دفعة جديدة من سلف الموظفين والمنتسبين

2023/04/19 | 22:17 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلن مصرف الرافدين، اليوم الأربعاء، اطلاق دفعة جديدة و المخصصة من سلف الموظفين ومنتسبي الداخلية والدفاع عن طريق أدوات الدفع الالكتروني .وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان انه تم منح وجبة جديدة من سلف الموظفين ومنتسبي الداخلية والدفاع التي تبدأ من 5 مليون ولغاية 25 مليون.وأوضح البيان ان صرف تلك السلفة […]

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الرافدين يطلق دفعة جديدة من سلف الموظفين والمنتسبين أولاً على ايرث نيوز.

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