2023/04/19 | 22:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرئاسات تهنئ الآيزيديين برأس السنة الجديدة العراقيون يستقبلون عيد الفطر وسط توجيه بالإبتعاد عن قطع الطرق بغداد – ندى شوكت يستقبل العراقيون عيد الفطر بتحضير الحلويات وعمل الاطباق التي توارثوها عن اجدادهم وتقديمها للضيوف خلال تبادل التهاني بالمناسبة.وشهدت الاسواق في بغداد والمحافظات ، اقبالا كبيرا من قبل المتبضعين لشراء الملابس الجديدة.واعرب مواطنون عن […]

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