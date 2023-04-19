2023/04/19 | 22:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رسول: المحكوم غادر مركز الشرطة إلى جهة مجهولة بمساعدة ثلاثة اشخاص توقيف منتسبين على خلفية تواطؤ محتمل في هروب مسؤول أسبق مدان بالفساد بغداد – قصي منذر اكدت وزارة الداخلية ،هروب رئيس ديوان الوقف السني الاسبق ، المدان بالفساد من مركز شرطة كرادة مريم وسط المنطقة الخضراء، مما أدى إلى توقيف عدد من الضباط وعناصر […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توقيف منتسبين على خلفية تواطؤ محتمل في هروب مسؤول أسبق مدان بالفساد) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توقيف منتسبين على خلفية تواطؤ محتمل في هروب مسؤول أسبق مدان بالفساد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).