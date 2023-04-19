2023/04/19 | 22:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السوداني يكافئ عمال الخدمة بمبلغ مئة ألف دينار التربية والتعليم تصادقان على تعيين دفعة من حملة الشهادات بغداد – ساري تحسين أصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي، أمرا وزاريا بتعيين 32 من حملة شهادتي الماجستير والبكالوريوس استنادا إلى القرارات والتشريعات النافذة.وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (العبودي أصدر أمرا وزاريا بتعيين 32 من […]

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