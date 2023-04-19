حظيت بمشاهدات مئات الآلاف من الأشخاص.. رحالة مغامر يوثق مشاهد لأعمال عنف في السودان

2023/04/19 | 23:01 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يصف الرحالة العالمي "ماهين أس" الحياة اليومية التي شاهدها وسط أعمال العنف التي اندلعت في العاصمة السودانية، الخرطوم.يستخدم الرحالة طائرته بدون طيار لتوثيق مشاهده اليومية.

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