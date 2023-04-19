2023/04/19 | 23:01 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مجلس القضاء يمتنع عن تسلم شكاوى الامتحانات المدرسية ويمنح صلاحيات لوزارة التربية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/04/19 | 23:01.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس القضاء يمتنع عن تسلم شكاوى الامتحانات المدرسية ويمنح صلاحيات لوزارة التربية) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس القضاء يمتنع عن تسلم شكاوى الامتحانات المدرسية ويمنح صلاحيات لوزارة التربية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).