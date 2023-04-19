الجيش السوداني يعلن موافقته على هدنة لمدة 24 ساعة

2023/04/19 | 23:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني أعلن الجيش السوداني، اليوم الاربعاء، موافقته على هدنة لمدة 24 ساعة، تبدأ من الساعة السادسة من مساء اليوم، وتنتهي بتمام الساعة السادسة من مساء غداً الخميس.وجاء إعلان القوات المسلحة […]

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