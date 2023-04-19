2023/04/19 | 23:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، بمقتل ضابط منسوب الى وزارة الداخلية وإصابة اثنين بتبادل لإطلاق النار في قضاء الفلوجة بمحافظة الانبار.وقال المصدر لـ/ المركز الخبري الوطني/ إن “ضابطاً برتبة نقيب […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مقتل ضابطاً بعد تسليبه بقضاء الفلوجة المركز الخبري الوطني.

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