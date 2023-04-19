2023/04/19 | 23:01 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – دهوك بعد تكليفه يوم امس من قبل المتحدث باسم الحكومة العراقية ليمثل رئيس الوزراء العراقي في مناسبات الايزيدية زار الدكتور خلف سنجاري مستشار رئيس الوزراء العراقي لشؤون الايزيدية محافظة دهوك و شارك اهله الايزيديين مراسيم عيد رأس السنة الايزيدية و نقل تحيات و مباركات رئيس الوزراء العراقي ” محمد شياع السوداني ” …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ممثلاً عن السوداني، الدكتور خلف سنجاري يزور مخيمات النازحين في دهوك) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ممثلاً عن السوداني، الدكتور خلف سنجاري يزور مخيمات النازحين في دهوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايزيدي 24).