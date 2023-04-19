قانوني: رابطة المصارف الخاصة أشبه بـ

2023/04/19 | 23:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعتبر الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الاربعاء، ان رابطة المصارف أشبه مايكون بـ"الگروبات"، ولا دور لديها في تنظيم اعمال المصارف.

وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن " رابطة المصارف لادور لها وعملية ارتباط اي مصرف يجب ان تكون مباشرة بالبنك المركزي فهو من يحاسبها وهو من يعطيها الاجازة".

وأضاف أن "رابطة المصارف أور أية رابطة أخرى هي اشبه بالكروبات الخاصة بين المصارف"، مبينًا أنها "لاتمثل آليات التعامل وتنظيم التعامل مع البنك المركزي لان المركزي وحده المسؤول عن المصارف الأهلية والحكومية ووحده له الحق بمتابعة عملها".

ومن الجدير بالذكر أنه في ظل انفجار أزمة الدولار في الأسواق العراقية خلال الأيام الماضية، والتي جاءت بفعل تورط مصارف أهلية بتهريب الدولار من العراق وعبر نافذة بيع العملة التي تشارك فيها عشرات المصارف الاهلية، وجه العراقيون أنظارهم صوب "رابطة المصارف العراقية الخاصة".

وفي هذا الجانب، يؤكد مصرفيون ومختصون على ضرورة حل رابطة المصارف التي لم تقدم أي شيء للعراقيين أو للقطاع المصرفي عموما وسط دورها المجهول والغامض، فيما دعوا الى تشكيل رابطة جديدة تضم المصارف الاهلية وتنظم عملها ويكون لها دور ملموس في تحسين وإصلاح القطاع المصرفي.

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