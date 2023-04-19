بالوثيقة.. شمران رئيساً للهيئة المؤقتة لإدارة نادي النجف

2023/04/19 | 23:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

سمت اللجنة الاولمبية الوطنية، (هاتف شمران)، رئيساً مؤقتاً للهيئة الإدارية لنادي النجف الأشرف الرياضي.

وجاء القرار بعد حل الهيئة الإدارية للنادي لانتهاء مدة عضويتها.

وحددت الاولمبية وفق كتاب لها حصلت (بغداد اليوم) على نسخة منه "ثلاثة أشهر كموعد أقصى لإجراء انتخابات الهيئة الجديدة للنادي".

وتشكلت الهيئة المؤقتة بالاضافة الى شمران، كل من: عادل محمد العذاري نائباً لرئيس الهيئة، وعضوية باسم ناجي وعمار مكي وكامل كاظم وزراق الياسري.

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