2023/04/19 | 23:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ترجمة

اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء ان تطبيع العلاقات السعودية الايرانية، خطر على المنطقة، داعيا الولايات المتحدة الى "وجود اكبر" في منطقة الشرق الأوسط خلال الفترة القريبة المقبلة.

وقال نتنياهو بحسب ما أوردت شبكة سي ان بي سي الامريكية، وترجمت (بغداد اليوم)، ان "إعادة تشغيل العلاقات السعودية مع ايران يمثل خطرا على المنطقة"، موضحا أن "هؤلاء الذين يتشاركون مع ايران سيجدون انفسهم شركاء مع البؤس كما حصل في لبنان، سوريا، اليمن والعراق"، بحسب وصفه.

نتنياهو والذي تتعرض حكومته الان لثورة جماهيرية، شدد أيضا على ضرورة ان "تتذكر السعودية اصدقائها" مضيفا "اعتقد ان القيادة السعودية لا تعاني من أي أوهام حول هوية اعدائها من اصدقائها"، بحسب قوله، داعيا الولايات المتحدة أيضا الى "توسعة وجودها في الشرق الأوسط".

وأشار نتنياهو أيضا الى "أهمية ان توضح الولايات المتحدة وبشكل لا يقبل الشك متابعتها التزاماتها في الشرق الأوسط وبشكل واسع".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نتنياهو يصف تطبيع العلاقات السعودية الايرانية بـ"الخطر" على المنطقة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نتنياهو يصف تطبيع العلاقات السعودية الايرانية بـ"الخطر" على المنطقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).