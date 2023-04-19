2023/04/19 | 23:10 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: KU4lmYP7pnA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. سلاح الجو يكثف ضرباته لملاحقة الإرهابيين في وادي الشاي | تقرير حسام التميمي) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. سلاح الجو يكثف ضرباته لملاحقة الإرهابيين في وادي الشاي | تقرير حسام التميمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).