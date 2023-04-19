العدل توضح اللغط الحاصل بشأن العفو الخاص عن المحكومين

2023/04/19 | 23:29 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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نفت وزارة العدل ، الاربعاء، وجود عفو خاص جديد، مشيرة الى ان الكتاب المتداول يشير وبوضوح إلى أسماء المدانين الذين تمت إصدار مراسيم جمهورية بحقهم وشمولهم بإجراءات العفو الخاص للسنوات ( 2007 ولغاية 2022).

وقالت الوزارة في بيان “تداولت بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي كتاب صادر عن وزارة العدل / مكتب وكيل الوزارة الاقدم ذي العدد ( ٣٧٣ ) في ١٢ / ٣ / ٢٠٢٣ موضوعه ( عفو خاص عن المحكومين ) “.

واضاف البيان “أننا أذ نؤكد انه حصل التباس واشتباه من قبل معلني الخبر مع نشر الكتاب موضوع البحث على أنه اصدار ( عفو خاص جديد ) عن المحكومين ، في حين لو تم التدقيق في فحوى الكتاب لوجد انه يشير وبوضوح الى أسماء المدانين الذين تم اصدار مراسيم جمهورية بحقهم وشمولهم بأجراءات العفو الخاص للسنوات ( ٢٠٠٧ ولغاية ٢٠٢٢ ) وليس بمضمون ( عفو خاص جديد )”..

وتابع “كما نود ان نبين ان من مهام وصلاحيات وزارة العدل هو تنفيذ الاحكام والقرارات القضائية والمراسيم الجمهورية وهي ليست مختصة بأصدار اي عفو” .

واكد البيان “تنفي وزارة العدل ما ورد من اخبار حول وجود عفو خاص جديد ، وان الهدف من الكتاب هو تأشير الاسماء الواردة الى الوزارة من الجهات المختصة وان وزارة العدل تهيب بوسائل الاعلام والمنصات الاعلامية بتوخي الدقة في نقل المعلومات قبل نشرها تجنباً لارباك الرأي العام .



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