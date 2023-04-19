السرقات والبيئة تهددان حضارة العراق.. لجنة الثقافة النيابية تحذر من إندثار 10 آلاف موقع اثري

2023/04/19 | 23:29 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حملّت لجنة الثقافة النيابية، الهيئة العامة للآثار والتراث احدى تشكيلات وزارة الثقافة، مسؤولية حماية المواقع الاثرية في العراق، فيما حذرت من امكانية اندثار قرابة 10 آلاف موقع اثري في محافظة بابل.

وقال عضو لجنة الثقافة والسياحة والاثار النيابية، رفيق الصالحي، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “غياب التخصيصات المالية اللازمة وعدم توفير الكوادر وتقصير الهيئة العامة للآثار والتراث، جميع هذه العوامل تساهم بعدم حماية الآثار والحفاظ عليها”، مبينا ان “هناك أكثر من 10 آلاف موقع اثري في العراق مهمل ولا توجد جهة مسؤولة عن حمايته والحفاظ عليه، ويترك عرضة للسرقات وللظروف البيئية القاسية، لا سيما في بابل”.

واوضح، ان “اللجنة تهتم بموضوع الاثار وتعمل على مواجهة التحديات، خصوصا فيما يتعلق بتوفير المستلزمات الضرورية، من خلال تشريع وتعديل بعض القوانين المعنية”، مبينا ان “هناك توجهات بتشريع قوانين وتعديل بعضها الآخر لتتلائم مع المرحلة والنهوض بواقع الاثار والحفاظ عليها من الاندثار وعمليات النهب والسرقة”.

وبين ان “اللجنة قدمت طلبا الى اللجنة المالية في مجلس النواب لادراج فقرة في موازنة 2023 تسمح بتعيين عدد من الموظفين والحراس في المواقع الاثرية للحفاظ عليها وحمايتها”.

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