2023/04/19 | 23:42 - المصدر: بوابة العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد، العراق – 19 أبريل 2023: دخلت ببجي موبايل (PUBG MOBILE)، إحدى أشهر ألعاب الجوال في العالم، شراكة مع علامة المقتنيات التجارية BE@RBRICK لتُحضر للاعبين المقتنيات الأكثر رواجاً في العالم إلى ساحة المعركة.تم تصميم وإنتاج شخصيات BE@RBRICK من قبل شركة MEDICOM TOY CORPORATION اليابانية، وستظهر لأول مرة في لعبة ببجي موبايل اليوم! وسيتمكن اللاعبون […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ببجي موبايل تتعاون مع BE@RBRICK لإحضار تصاميم شخصياتها المبتكرة إلى ساحة المعركة) نشر أولاً على موقع (بوابة العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ببجي موبايل تتعاون مع BE@RBRICK لإحضار تصاميم شخصياتها المبتكرة إلى ساحة المعركة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بوابة العراق).