راصد جوي لـ

2023/04/19 | 23:56 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قد تعلن بعض الدول الجمعة بداية عيد الفطر المبارك.

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