نفط الوسط يحقق المفاجأة بفوز مهم على الشرطة

2023/04/19 | 23:58 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقق نفط الوسط المفاجأة في الدقائق

الأخيرة بفوز مهم على حساب الشرطة بهدف

في الجولة الـ24 من دوري الكرة الممتاز.





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