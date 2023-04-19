وزير الداخلية يستقبل نقيب الصحفيين العراقيين ويعلن استعداد الوزارة للتعاون مع النقابة والأسرة الصحفية

2023/04/19 | 23:58 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل وزير الداخلية عبد الامير

الشمري اليوم نقيب الصحفيين العراقيين

رئيس الاتحاد العام للصحفيين العرب

مؤيد اللامي .





وجرى خلال اللقاء بحث اجراءات تسهيل

دخول الصحفيين العرب والاجانب لحضور

احتفاليات ال

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