2023/04/19 | 23:58 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- حققت وزارة الاعمار والاسكان
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والبلديات العامة ، نسب إنجاز متقدمة
بأعمال مشروع تأهيل وصيانة طريق بغداد ـ
كركوك عند مدخل (بغداد ـ ديالى) ، للمقطع
الممتد من منطقة قوس بوب الشام الى
منطقة تقاطع محمد السكر
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإعمار : (٧٠) بالمئة نسب إنجاز مشروع تأهيل مدخل (بغداد - ديالى)) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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