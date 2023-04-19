الإعمار : (٧٠) بالمئة نسب إنجاز مشروع تأهيل مدخل (بغداد - ديالى)

2023/04/19 | 23:58 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حققت وزارة الاعمار والاسكان

والبلديات العامة ، نسب إنجاز متقدمة

بأعمال مشروع تأهيل وصيانة طريق بغداد ـ

كركوك عند مدخل (بغداد ـ ديالى) ، للمقطع

الممتد من منطقة قوس بوب الشام الى

منطقة تقاطع محمد السكر

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