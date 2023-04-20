مقتل ضابط وإصابة شخصين بمشاجرة في الفلوجة

2023/04/20 | 00:02 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - مقتل النقيب محمد سلمان وإصابة اثنين أثر مشاجرة على جسر الجغيفي في الفلوجة

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