ديوان الوقف السني يدعو لتحري هلال شهر شوال مساء الغد

2023/04/20 | 00:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

دعا ديوان الوقف السني، الى تحري هلال شهر شوال مساء غد الخميس لإثبات عيد الفطر المبارك.

يذكر أن الحديث كثر خلال الأيام القليلة الماضية حول احتمال تعذر رؤية هلال العيد غداً الخميس لأسباب تتعلق بالمدة الزمنية التي سيتواجد فيها الهلال بعد غروب الشمس وموقعه وغيرها من العوامل الأخرى.

ووصف الراصد الجوي، علي الجابر الزيادي، رؤية "هلال العيد" غداً بـ"المستحيلة" وقال لـ(بغداد اليوم)، ان "ولادة هلال شهر شوال الخميس، موجودة، لكن يتعذر رؤيته بعد غروب الشمس كون مكوثه 26 دقيقة وهذا الوقت غير مناسب لمشاهدته في أنحاء العالم العربي رغم ولادته فلكياً".

وتوقع ان "بعض الدول الجمعة المقبلة بداية عيد الفطر المبارك وأخرى تسري شهر رمضان لـ 30 يوماً وهذا لا يعتبر اختلاف كون الهلال سيرى واضحاً مساء الجمعة ويستمر بعد المغيب ساعة و27 دقيقة".

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