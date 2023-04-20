وزارة العدل تنفي وجود

2023/04/20 | 00:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

نفت وزارة العدل، مساء الأربعاء، الأنباء عن صدور "عفو خاص عن محكومين".

وأوضحت العدل في بيان تلقته (بغداد اليوم) :"تداولت بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي كتاب صادر عن وزارة العدل / مكتب وكيل الوزارة الأقدم ذي العدد (٣٧٣ ) في ١٢ / ٣ / ٢٠٢٣ موضوعه (عفو خاص عن المحكومين)".

وأضاف "أننا أذ نؤكد انه حصل التباس واشتباه من قبل معلني الخبر مع نشر الكتاب موضوع البحث على أنه اصدار (عفو خاص جديد) عن المحكومين، في حين لو تم التدقيق في فحوى الكتاب لوجد انه يشير وبوضوح الى أسماء المدانين الذين تم اصدار مراسيم جمهورية بحقهم وشمولهم بأجراءات العفو الخاص للسنوات (٢٠٠٧ ولغاية ٢٠٢٢) وليس بمضمون (عفو خاص جديد)".

وبينت العدل، ان "من مهام وصلاحيات وزارة العدل هو تنفيذ الاحكام والقرارات القضائية والمراسيم الجمهورية وهي ليست مختصة بأصدار اي عفو".

وتابع البيان، أنه "اذ تنفي وزارة العدل ما ورد من اخبار حول وجود عفو خاص جديد، وان الهدف من الكتاب هو تأشير الاسماء الواردة الى الوزارة من الجهات المختصة".

وأهابت الوزارة "بوسائل الاعلام والمنصات الاعلامية بتوخي الدقة في نقل المعلومات قبل نشرها تجنباً لارباك الرأي العام".

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