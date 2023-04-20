2023/04/20 | 00:06 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- سخط في الطائفة على ممثليهم في البرلمان لتبعيتهم للأحزاب الكبيرة لالش (العراق) (أ ف ب) – الموصل -الزمان مع غروب الشمس عن ساحة معبد لالش بشمال العراق، يُشعل مئات الإيزيديين، وقد ازدانوا بملابس جميلة، قناديلهم احتفالاً بحلول عامهم الجديد، لكن، على غرار عمر سنان، هم يحتفلون «وفي القلب غصّة تأبى أن تغادر!» منذ […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أيزيديو العراق يحتفلون بعامهم الجديد وأنظارهم على ملف السبايا المنسي) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أيزيديو العراق يحتفلون بعامهم الجديد وأنظارهم على ملف السبايا المنسي) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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