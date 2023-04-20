أيزيديو‭ ‬العراق‭ ‬يحتفلون‭ ‬بعامهم‭ ‬الجديد‭ ‬وأنظارهم‭ ‬على‭ ‬ملف‭ ‬السبايا‭ ‬المنسي

2023/04/20 | 00:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سخط‭ ‬في‭ ‬الطائفة‭ ‬على‭ ‬ممثليهم‭ ‬في‭ ‬البرلمان‭ ‬لتبعيتهم‭ ‬للأحزاب‭ ‬الكبيرة لالش‭ (‬العراق‭) (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬الموصل‭ -‬الزمان‭ ‬ ‭ ‬مع‭ ‬غروب‭ ‬الشمس‭ ‬عن‭ ‬ساحة‭ ‬معبد‭ ‬لالش‭ ‬بشمال‭ ‬العراق،‭ ‬يُشعل‭ ‬مئات‭ ‬الإيزيديين،‭ ‬وقد‭ ‬ازدانوا‭ ‬بملابس‭ ‬جميلة،‭ ‬قناديلهم‭ ‬احتفالاً‭ ‬بحلول‭ ‬عامهم‭ ‬الجديد،‭ ‬لكن،‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬عمر‭ ‬سنان،‭ ‬هم‭ ‬يحتفلون‭ ‬‮«‬وفي‭ ‬القلب‭ ‬غصّة‭ ‬تأبى‭ ‬أن‭ ‬تغادر‭!‬‮»‬‭ ‬منذ‭ […]

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