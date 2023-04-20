مصدر اخواني لـ(الزمان):اختيار عبدالحق مرشداً نتيجة لعدم مشاركته في الخلافات

2023/04/20 | 00:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬ ​كشف‭ ‬مصدر‭ ‬مقرب‭ ‬من‭ ‬جماعة‭ ‬الإخوان‭ ‬المسلمين‭ ‬طلب‭ ‬عدم‭ ‬ذكر‭ ‬اسمه‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬للزمان‭ ‬أن‭ ‬اختيار‭ ‬صلاح‭ ‬عبد‭ ‬الحق‭ ‬قائما‭ ‬بأعمال‭ ‬مرشد‭ ‬عام‭ ‬لجماعة‭ ‬الإخوان‭ ‬المسلمين‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬الذي‭ ‬عقد‭ ‬بالعاصمة‭ ‬التركية‭ ‬يوم‭ ‬19‭ ‬مارس‭ ‬الماضي‭ ‬بحضور‭ ‬1500‭ ‬شخص‭ ‬جاء‭ ‬نتيجة‭ ‬عدم‭ ‬مشاركته‭ ‬في‭ ‬الخلافات‭ ‬التي‭ ‬شهدتها‭ ‬الجماعة‭ ‬خلال‭ […]

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