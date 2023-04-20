الدوحة تعاود قريباً فتح الملف الدولي بشأن أفغانستان

2023/04/20 | 00:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الامم‭ ‬المتحدة‭ (‬الولايات‭ ‬المتحدة‭) (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬يُعقد‭ ‬في‭ ‬الدوحة‭ ‬‮«‬في‭ ‬غضون‭ ‬أسابيع‭ ‬قليلة‮»‬‭ ‬اجتماع‭ ‬دولي‭ ‬بشأن‭ ‬أفغانستان‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬‮«‬توضيح‭ ‬التوقّعات‮»‬‭ ‬المرتبطة‭ ‬بعدد‭ ‬من‭ ‬الملفّات،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أفادت‭ ‬الأمم‭ ‬المتّحدة‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬الأربعاء‭.‬ وقال‭ ‬ستيفان‭ ‬دوجاريك،‮ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬إنّ‭ ‬‮«‬الاجتماع‭ ‬الذي‭ ‬سيُعقد‭ ‬في‭ ‬الدوحة‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬أسابيع‭ ‬قليلة‭ ‬مع‭ […]

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