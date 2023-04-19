أبطال أوروبا.. سيتي يقصي بايرن ميونيخ ويضرب موعدا مع ريال مدريد

2023/04/20 | 00:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هالاند محتفلا مع زملائه بعد تسجيله هدفا في شباك بايرن ميونيخ الأربعاء في مباراة الإياب ضمن منافسات أبطال أوروبا.

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