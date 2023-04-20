2023/04/20 | 00:40 - المصدر: قناة الفلوجة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ألحان على مقام الرست بريشة العازف سعد قيس) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: ycwvYTQF_uE
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ألحان على مقام الرست بريشة العازف سعد قيس) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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