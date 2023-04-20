بالفيديو.. اشتباك مسلح بين عشيرتين في ذي قار

2023/04/20 | 00:42 - المصدر: السومرية نيوز

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تنشر السومرية نيوز، مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لاشتباك مسلح بين عشيرتين في محافظة ذي قار.

وشهدت ذي قار، الأربعاء، مقتل شيخ عشيرة وإصابة نجله، وحرق منزلين من المنازل التابعة لأفراد المجموعة القاتلة.

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