2023/04/20 | 00:50 - المصدر: قناة العراقية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تحت خطين | محمد صاحب الدراجي: الضغوطات السياسية أحد أسباب تأخر النهوض بالخدمات) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: rpg_uEmozHk
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تحت خطين | محمد صاحب الدراجي: الضغوطات السياسية أحد أسباب تأخر النهوض بالخدمات) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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