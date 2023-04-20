عقوبات أمريكية تستهدف شركات في إيران والصين تدعم برامج طهران العسكرية

2023/04/20 | 00:53 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الأربعاء، فرض عقوبات على شبكة من الشركات والموردين لمساعدتهم إيران في شراء تكنولوجيا ومواد لبرنامجها لإنتاج الطائرات بدون طيار.

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