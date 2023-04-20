مانشستر سيتي يقصي بايرن ميونيخ ويتأهل لنصف النهائي

2023/04/20 | 00:54 - المصدر: بغداد اليوم

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استفاد مانشستر سيتي بأفضل طريقة ممكنة من فوزه الكبير ذهاباً على بايرن ميونيخ ليضمن بطاقة العبور إلى نصف النهائي.

قاد الإسباني بيب غوارديولا فريقه مانشستر سيتي الإنكليزي لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة توالياً بعدما انتهت مباراته مع مضيفه بايرن ميونيخ الألماني بالتعادل 1-1 في إياب ربع النهائي اليوم الأربعاء.

وكان مانشستر سيتي قد انتصر ذهاباً بثلاثية نظيفة جعلت بايرن ميونيخ بحاجة إلى شبه معجزة إياباً.

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