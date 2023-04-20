مانشستر سيتي يتغلب على البايرن ويقابل ريال مدريد في نصف نهائي دوري الأبطال

2023/04/20 | 00:56 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فشل بايرن ميونخ في تعويض خسارته ذهابا

على يد مانشستر سيتي، ليتعادل الفريقان

(1-1)، اليوم الأربعاء بملعب أليانز

أرينا، في إياب ربع نهائي دوري أبطال

أوروبا.

المان سيتي استفاد من فوزه ذهابا

بثلاثية د

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