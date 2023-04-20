اربيل يفوز على دهوك وتعادل نادي الطلبة مع ضيفه فريق نادي الحدود

2023/04/20 | 00:56 - المصدر: وكالة نون

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تعادل فريق نادي الطلبة مع ضيفه فريق

نادي الحدود بنتيجة 2-2 ضمن منافسات

الجولة 24 للدوري العراقي الممتاز لكرة

القدم، جرت المباراة على ملعب الشعب

الدولي.

سجل علي فائز للطلبة من ركلة جزاء في

الدقي

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